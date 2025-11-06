Uno degli ultimi dinosauri al mondo in vendita all’asta | il prezzo è da capogiro

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fossile, soprannominato “Spike” e appartenente alla famiglia di dinosauri Caenagnathidi, sarà venduto allasta da Christie’s: la stima iniziale è 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro), ma potrebbe essere venduto a un prezzo molto più alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ultimi dinosauri mondo venditaUno degli ultimi dinosauri al mondo in vendita all’asta: il prezzo è da capogiro - Il fossile, soprannominato “Spike” e appartenente alla famiglia di dinosauri Caenagnathidi, sarà venduto all’asta da Christie’s: la stima iniziale ... Si legge su fanpage.it

Trovati i resti del dinosauro più antico del mondo: scoperta eccezionale - Sulle Ande, gli scienziati hanno scoperto una nuova specie finora sconosciuta: si tratta di un dinosauro, probabilmente il più antico del mondo. Segnala libero.it

Dinosauri, venduto all'asta lo scheletro più costoso del mondo - La vendita ha letteralmente superato ogni aspettativa, con un aumento pari al 643,3% rispetto alla soglia massima di 4- Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Dinosauri Mondo Vendita