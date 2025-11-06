Università Mercatorum apre l' anno accademico | laurea ad honorem ad Alberta Ferretti
In corso, all’ auditorium Parco della Musica di Roma, la cerimonia di inaugurazione dell’ Anno Accademico 20252026 dell’Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity. “E’ una giornata particolare perché oggi inauguriamo l’anno accademico, un’occasione per rendere conto alla società di quello che è il senso di un’università che fa parte di un sistema dove le facoltà telematiche offrono una occasione di crescita per tante persone – spiega il Magnifico Rettore Giovanni Cannata, parlando con i giornalisti prima dell’inizio della cerimonia da lui presieduta – Un’università che fa didattica e ricerca, dove il corpo accademico viene da una selezione importante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
