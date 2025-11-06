Una tomba per Maria appello al Comune | Donò tutto per l’ospizio

Ravenna, 6 novembre 2025 – Una foto, un nome per ricordare, a chi l’ha conosciuta, che Maria Fabbri è sepolta in quella tomba, nel cimitero di Ravenna. La richiesta, quasi un appello, arriva da Luigi Morigi, per oltre dieci anni giardiniere della donna che, morta nel 2007, lasciò un’eredità milionaria all’Amministrazione comunale perché trasformasse la sua abitazione, in Circonvallazione alla Rotonda dei Goti, in una casa per anziani musicisti. Maria Fabbri sepolta nella cappella di famiglia del marito. “Il 2 novembre – spiega Morigi – sono andato al cimitero a salutare i miei cari e, come sempre, sono passato dalla signora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una tomba per Maria, appello al Comune: “Donò tutto per l’ospizio”

