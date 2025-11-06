Una riforma Irpef che costa tre miliardi e non cambia i rapporti di forza

Secondo l’audizione di Fabrizio Balassone davanti alle Commissioni Bilancio, la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33 per cento comporta un minor gettito di circa 3 miliardi l’anno e beneficia soprattutto i contribuenti con redditi oltre i 28 mila euro, fino a un massimo di 440 euro annui per chi supera i 50 mila. Il vantaggio si riduce per i redditi alti (oltre 200 mila euro) per effetto del taglio alle detrazioni. La Banca d’Italia osserva che la misura, pur coerente con i precedenti interventi a favore dei redditi medio-bassi, non modifica in modo significativo la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una riforma Irpef che costa tre miliardi e non cambia i rapporti di forza

