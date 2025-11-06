Santo Stefano Magra, 6 novembre 2025 – Un depuratore rinnovato e altamente sostenibile per il territorio di Santo Stefano. Appena conclusi gli interventi di revamping realizzati da Acam Acque, è stato inaugurato ieri l’impianto di depurazione di Ghiarettolo. Il depuratore (realizzato negli anni ’80 per trattare i reflui provenienti dalle fognature di Santo Stefano) è un’infrastruttura fondamentale per il trattamento delle acque reflue urbane e industriali del territorio, in grado di garantire una capacità di trattamento per una popolazione di circa 10mila abitanti. Tutti gli interventi. Il progetto, finanziato interamente tramite la tariffa del servizio idrico integrato per un importo complessivo di 2 milioni, ha previsto il rinnovamento completo della linea acque dell’impianto di trattamento: sono state installate nuove stazioni di sollevamento, sistemi di grigliatura fine, vasche di dissabbiatura e disoleatura e opere edili ed elettromeccaniche di supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un depuratore ad alta tecnologia: ecco il taglio del nastro, “Più efficienza e tutela ambientale”