R itorno di fiamma per un grande classico. La giacca di lana cotta si riappropria della scena fashion dell’autunno 2025, trasformandosi da capo tradizionale a must-have dello stile cozy-chic. Morbida, calda e impeccabile, conquista con le sue linee rilassate e palette naturali che parlano di eleganza disinvolta. Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarla con stile. Con pantaloni neri e décolleté Come Letizia Ortiz, che indossa la giacca di lana cotta, amatissima dalle Royal, con pantaloni neri e décolleté tono su tono. Leggi anche › Dai monti alla città. Il ritorno più hot dell’autunno 2025 è la giacca di lana cotta Colorata e con pantaloni a contrasto Con pantaloni a contrasto e mocassini maschili: chic e originale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un classico che non smette di sorprendere: la giacca di lana cotta si rinnova con outfit essenziali e dettagli contemporanei