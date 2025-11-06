Un cerotto ' intelligente' ripara il cuore dopo l' infarto
AGI - Un cerotto programmabile in grado di rilasciare farmaci in sequenza può rigenerare il tessuto cardiaco dopo un infarto e ridurre della metà le aree di danno. È la nuova tecnologia sviluppata dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), descritta sulla rivista Cell Biomaterials, che apre la strada a una strategia terapeutica innovativa per i pazienti colpiti da infarto miocardico. Il dispositivo, costituito da un sottile idrogel flessibile simile a una lente a contatto, contiene microsfere che custodiscono diversi farmaci rilasciati in momenti precisi, secondo una sequenza sincronizzata con le fasi naturali della guarigione. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Un cerotto 'intelligente' ripara il cuore dopo l'infarto - Un cerotto programmabile in grado di rilasciare farmaci in sequenza può rigenerare il tessuto cardiaco dopo un infarto e ridurre della metà le aree di danno. Da msn.com