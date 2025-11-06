Tempo di lettura: 2 minuti Un sogno che diventa realtà, anche se attraverso qualche vicissitudine antipatica. L’importante è aver portato a termine la missione ed è questa la cosa che conta di più. Vincenzo avrà il suo ascensore, il mezzo per poter provare a vivere una normalità in una vita che non è stata di certo fortunata per il bimbo casertano colpito dalla rara sindrome di Guillain-Barrè che lo ha costretto alla sedia a rotelle a 8 anni. Un ragazzo che ha solo voglia di normalità, per il quale è stata organizzata una raccolta fondi un po’ di tempo che ha coinvolto tutti, non solo i casertani e i durazzanesi, compaesani della madre di Vincenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un ascensore per Vincenzo, il sogno è diventato realtà