Turetta la Procura generale rinuncia all' appello contro l' ergastolo Gli avvocati di Cecchettin | Cristallizzata così l' aggravante della premeditazione

VENEZIA - La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Lo apprende. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Turetta, la Procura generale rinuncia all'appello contro l'ergastolo. Gli avvocati di Cecchettin: «Cristallizzata così l'aggravante della premeditazione»

