Trump-Putin armi nucleari e annunci | il nuovo braccio di ferro Usa-Russia

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dal disgelo al braccio di ferro. Donald Trump annuncia la ripresa dei test nucleari, Vladimir Putin si prepara. Tra Stati Uniti e Russia si accende il botta e risposta a colpi di annunci su test di armi nucleari in un quadro internazionale dominato dalla guerra in corso in Ucraina da oltre 3 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

