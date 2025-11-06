Truffa dei like su TikTok | operaia bassanese raggirata per oltre 3.500 euro
Credeva di aver trovato un modo semplice per arrotondare lo stipendio guardando video su TikTok, ma si è ritrovata intrappolata in un meccanismo di truffa ben congegnato. Vittima una 25enne operaia bassanese, che nel mese di settembre ha denunciato ai carabinieri di Bassano del Grappa di essere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
