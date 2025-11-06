Truffa dei like su TikTok | operaia bassanese raggirata per oltre 3.500 euro

Padovaoggi.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Credeva di aver trovato un modo semplice per arrotondare lo stipendio guardando video su TikTok, ma si è ritrovata intrappolata in un meccanismo di truffa ben congegnato. Vittima una 25enne operaia bassanese, che nel mese di settembre ha denunciato ai carabinieri di Bassano del Grappa di essere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Hacker truffatori attaccano il profilo TikTok del sindaco Arnaldo Pitton: «Ora li denuncio» - Il suo profilo TikTok ufficiale, quello che negli ultimi tempi aveva raccolto un’enorme popolarità e quasi 900mila visualizzazioni ... Scrive ilgazzettino.it

TikTok: truffa crypto tramite messaggi diretti - Ignoti cybercriminali inviano messaggi diretti su TikTok per spingere gli utenti ad aprire un account a pagamento per ricevere criptovalute inesistenti. Secondo punto-informatico.it

Whatsapp, il finto sondaggio che nasconde una truffa - L’ennesima variante delle truffe che prendono di mira WhatsApp sfrutta i concorsi online e una procedura che consente ai cyber criminali di accedere all’account del messenger tramite web. Riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Like Tiktok Operaia