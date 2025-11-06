Trovato a Padova Marco figlio del musicista di cui si cercava l’erede

“Chi l'ha visto?” lo trova dopo l'appello della vedova dell'uomo: ha 67 anni ed è stato concepito durante una fugace relazione tra l’uomo e una ragazza triestina: “Stampato a Londra e nato in Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trovato a Padova Marco, figlio del musicista di cui si cercava l’erede

