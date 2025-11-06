Troppo Trapani al PalaBarbuto | Napoli quanti errori finisce 90-97
Il Trapani Sharks batte Napoli Basketball al Palabarbuto: tanti errori ai tiri liberi e dall’arco (27%), secondo KO di fila per gli azzurri Primo quarto Inizia fortissimo Trapani grazie ad Alibegovic e Petruccelli che confezionano un parziale di 11 a 0 in 3 minuti. Dopo quattro minuti si sblocca il Napoli con Caruso. Difesa aggressiva dei siciliani, ma nel corso del primo quarto cresce anche l’intensità degli azzurri. Petruccelli chiude un primo periodo da paura da 11 punti. Male gli azzurri ai liberi, con soli 4 segnati su 7. 18-27 Secondo quarto Magro furioso nel mini intervallo, riesce a dare la carica giusta ai ragazzi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
La notizia della tragedia di Trapani ci lascia senza parole. Un bambino di appena dieci anni, volato via troppo presto, in circostanze che spezzano il cuore e che nessuno dovrebbe mai vivere. In queste ore di dolore immenso, il nostro pensiero va alla sua fami - facebook.com Vai su Facebook