Trittico 15° tre spettacoli di danza in uno al Sipario Strappato di Arenzano

Genovatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025 alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) ospita la Mandala Dance Company che porta in scena in una doppia replica “Trittico 15°”: tre spettacoli di danza contemporanea in uno, ideati e coreografati da Paola Sorressa.Tre creazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

