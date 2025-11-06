Tripoli arresta Almasri per tortura È scontro con l’opposizione Il governo Meloni | Sapevamo tutto

Quotidiano.net | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 novembre 2025 – La Libia incarcera il torturatore Osama Njeem Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale per reati gravissimi, già arrestato e poi liberato dall’Italia – tra il 19 e il 21 gennaio scorsi – sulla base di fragili questioni procedurali e, una volta liberato, rimpatriato con volo dei servizi segreti direttamente tra le braccia dei suoi sgherri festanti a bordo pista. Una scelta (anche per ragioni di politica mediterranea) che oggi si rivela “grottesca”, come dichiara il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, scandalizzato per la rinuncia italiana “agli obblighi di cooperazione con la Cpi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tripoli arresta almasri per tortura 200 scontro con l8217opposizione il governo meloni sapevamo tutto

© Quotidiano.net - Tripoli arresta Almasri per tortura. È scontro con l’opposizione. Il governo Meloni: “Sapevamo tutto”

Leggi anche questi approfondimenti

tripoli arresta almasri torturaTripoli arresta Almasri per tortura. È scontro con l’opposizione. Il governo Meloni: “Sapevamo tutto” - Il centrosinistra: “L’esecutivo venga in Aula a spiegare e chiedere scusa al Paese” ... Secondo msn.com

tripoli arresta almasri torturaAlmasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro ... Si legge su tg24.sky.it

tripoli arresta almasri torturaAlmasri arrestato a Tripoli: è accusato di tortura e omicidio - Roma, 5 novembre 2025 – La Procura generale libica ha ordinato l'arresto di Osama al- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tripoli Arresta Almasri Tortura