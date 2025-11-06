Tripoli arresta Almasri per tortura È scontro con l’opposizione Il governo Meloni | Sapevamo tutto

Roma, 5 novembre 2025 – La Libia incarcera il torturatore Osama Njeem Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale per reati gravissimi, già arrestato e poi liberato dall’Italia – tra il 19 e il 21 gennaio scorsi – sulla base di fragili questioni procedurali e, una volta liberato, rimpatriato con volo dei servizi segreti direttamente tra le braccia dei suoi sgherri festanti a bordo pista. Una scelta (anche per ragioni di politica mediterranea) che oggi si rivela “grottesca”, come dichiara il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, scandalizzato per la rinuncia italiana “agli obblighi di cooperazione con la Cpi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tripoli arresta Almasri per tortura. È scontro con l’opposizione. Il governo Meloni: “Sapevamo tutto”

