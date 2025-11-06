Tremila euro per un viaggio 700 euro all’ora | il lavoro delle ‘hostess’ e accompagnatrici del lusso

Milanotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi chiamano spesso per cene di lavoro e brevi vacanze”. Con Viola, nome di fantasia, non sempre si spingono oltre. Viola lavora come escort, ma capita più spesso che i clienti la cerchino per trascorrere del tempo insieme o presentarsi a incontri di lavoro con una donna giovane e bella. “Il mio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Negozi di vicinato. Tremila euro dalla Regione - Scatterà lunedì 20 alle 10 l’apertura e del nuovo bando della Regione del progetto ’Toscana Diffusa’, intervento per contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare i servizi essenziali nelle ... Secondo lanazione.it

Spopolamento, Canistro offre tremila euro ai nuovi abitanti - Il Comune di Canistro sembra aver preso sul serio la lotta allo spopolamento, offrendo tremila euro alle famiglie che si trasferiscono, più incentivi per le ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tremila Euro Viaggio 700