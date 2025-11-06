Transiberiana d'Italia a Natale 2025 | prezzi dei biglietti orari e percorsi per i mercatini natalizi

Tornano anche quest'anno gli storici treni della Transiberiana d'Italia di Natale 2025, che accompagnano i passeggeri in un viaggio immersivo tra una natura mozzafiato e i suggestivi mercatini di Natale abruzzesi, con partenze dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Ecco date, orari, prezzi e tutte le informazioni necessarie per godersi al massimo questa straordinaria esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

