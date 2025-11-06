Trampolino elastico Coluzzi e Tonelli fuori dalle semifinali del sincro misto Giapponesi in testa

A Pamplona (Spagna) sono incominciati i Mondiali 2025 di trampolino elastico. Ad aprire la rassegna iridata in terra iberica sono state le qualificazioni del sincro misto, una nuova specialità di questa disciplina, che è presente alle Olimpiadi soltanto con le gare individuali di genere. Le migliori sedici coppie hanno conquistato il pass per le semifinali, ma purtroppo l’unico binomio italiano in gara non è riuscito a superare il turno. Silvia Coluzzi e Marco Tonelli hanno chiuso al diciottesimo posto con il punteggio di 48.550 (13.000 per la difficoltà, 7.750di esecuzione, 18.300 per il sincro e 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

