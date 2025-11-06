Toscana la fedelissima di Giani s’infila nella corsia di emergenza | patente ritirata e figuraccia rossa
Ha sostenuto di sentirsi male, ma la polizia non le ha creduto: patente ritirata e multa salata, con due versioni contrastanti. È il caso che da giorni agita i corridoi della Regione Toscana e che coinvolge Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani e indicata tra i nomi in pole position per un assessorato nella nuova Giunta regionale. Il capo di gabinetto di Giani e la patente ritirata per un “malore”. Secondo la Polizia stradale, la mattina di lunedì 13 ottobre – giorno cruciale per lo scrutinio delle elezioni regionali che avrebbero poi riconfermato Giani – Manetti avrebbe imboccato la corsia d’emergenza sull’autostrada tra Prato e Firenz e “per eludere il traffico stradale particolarmente intenso”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
