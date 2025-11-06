Torre dei Conti operai cercano di fuggire dopo il primo crollo | il video

Lapresse.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni operai cercano di fuggire con mezzi di fortuna dalla Torre dei Conti subito dopo il primo crollo. Le immagini sono state riprese da alcuni turisti a Roma la mattina di lunedì 3 novembre, intorno alle 11.30, quando l’edificio in largo Corrado Ricci – uno dei più importanti monumenti medievali della Capitale – ha iniziato a cedere. I tre uomini inquadrati cercano di uscire dalla torre utilizzando una fune e un palo. L’incidente ha provocato la morte del 66enne Octay Stroici e il ferimento di altri colleghi. L’uomo è stato estratto vivo dopo aver passato 11 ore sotto le macerie ma il suo cuore, dopo un primo arresto cardiaco e una manovra di rianimazione, ha cessato di battere all’arrivo al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Lapresse.it

torre dei conti operai cercano di fuggire dopo il primo crollo il video

