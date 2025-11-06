Torna il maltempo la Protezione civile regionale dirama l' allerta gialla

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico di allerta gialla, con condizioni meteo avverse valido dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Sono attese piogge e temporali, anche intense, con quantitativi cumulati localmente moderati. Meteo: tornano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

