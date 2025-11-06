Torino bici giù dai Murazzi | il giovane colpito si è laureato in Medicina

Tgcom24.mediaset.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questo percorso penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo", ha scritto nei ringraziamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

