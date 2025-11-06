di Dario Bartolucci Thuram torna in campo con l’Inter, il francese rientra dopo oltre un mese di stop contro il Kairat: gli ultimi 20 minuti sono tutti suoi a San Siro. Buone notizie per l’ Inter e per Cristian Chivu: nella sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, Marcus Thuram è finalmente tornato in campo dopo oltre un mese di assenza. L’attaccante francese ha fatto il suo ingresso a venti minuti dal termine, ricevendo gli applausi di San Siro, che ne attendeva il rientro dal lungo infortunio. L’ultimo match disputato da Thuram risaliva al 30 settembre, data dell’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare sei partite ufficiali tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, il francese riassaggia il campo contro il Kairat! Torna dall’infortunio dopo oltre un mese