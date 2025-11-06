Terribile incendio in valle | maso storico in fiamme
La colonna di fumo che sale verso il cielo e un edificio storico avvolto dalle fiamme. È stata una mattinata preoccupante quella di giovedì 6 novembre per gli abitanti di Spinga, in Val Pusteria, che hanno visto lo storico maso “Untererschbaumer”, posizionato nella parte bassa del paese, prendere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
