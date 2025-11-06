Terribile incendio in valle | maso storico in fiamme

Trentotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La colonna di fumo che sale verso il cielo e un edificio storico avvolto dalle fiamme. È stata una mattinata preoccupante quella di giovedì 6 novembre per gli abitanti di Spinga, in Val Pusteria, che hanno visto lo storico maso “Untererschbaumer”, posizionato nella parte bassa del paese, prendere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

terribile incendio valle masoMaso di 400 anni in fiamme: il fumo invade tutta la valle ed è visibile a chilometri di distanza - Decine di vigili del fuoco, provenienti da tutto il circondario, sono al lavoro a Spinga, piccolo comune situato in valle Isarco, per un incendio divampato questa mattina. Scrive ildolomiti.it

terribile incendio valle masoGrande incendio a Spinga, all'imbocco della Val Pusteria - I vigili del fuoco sono impegnati a Spinga, all'ingresso della val Pusteria, per un maso in fiamme. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Incendio Valle Maso