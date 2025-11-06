Tempesta geomagnetica di livello G3 in corso | rischio blackout e Gps in tilt Cosa significa

L’attività solare delle ultime ore ha raggiunto livelli di intensità che non si registravano da tempo, dando origine a una tempesta geomagnetica di notevole portata. Dalla mattina di giovedì 6 novembre, la Terra è investita da un’ondata di particelle cariche provenienti dal Sole, un fenomeno classificato come G3 su una scala che va da G1, la più debole, a G5, la più intensa. >> “Non respiriamo più”. Terrore al liceo, studenti in fuga nelle strade: il caos in un istante A confermare l’evento è stata la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), l’agenzia americana che tiene sotto costante controllo il “meteo spaziale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

