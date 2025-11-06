Telecamere e nuovi arredi l' area dei Portici cambierà volto | Sarà modello di socialità e sicurezza urbana

Potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza, nuova segnaletica e attività di animazione sociale, installazione di nuovi arredi urbani e riqualificazione di quelli esistenti. Al via per piazza Orsi Mangelli e per l’area circostante “I Portici”, un intervento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

