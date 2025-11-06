Tasso di criminalità da allarme incubo furti negli appartamenti | Brianza terza provincia in Italia
Monza – Qualche giorno fa, a Senago, nel Milanese, vengono rintracciati due cittadini albanesi di 42 e 45 anni che nel giro di due mesi, tra febbraio e marzo di quest’anno, avrebbero commesso almeno tredici furti nelle province di Monza e Brianza, Varese e Como. Tratti in arresto dagli agenti della Questura di polizia di Milano, in due agivano in maniera scrupolosa, pianificando con accuratezza i furti attraverso un monitoraggio degli obiettivi con “l’individuazione preventiva delle abitazioni da svaligiare” utilizzando auto rubate e con le targhe clonate. L’indagine aveva preso il via dalla segnalazione sui social network di un furto consumato in provincia di Como: gli investigatori erano riusciti a rintracciare un’auto usata per mettere a segno i colpi, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Piazzarsi 57° in Italia come provincia per il tasso di criminalità non è un dato su cui fare propaganda turistica o per invogliare investitori a installare attività produttive da noi. Però è così: Fermo non è più quella bella oasi di pace e tranquillità che quelli più atte - facebook.com Vai su Facebook