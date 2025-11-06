Tassa da 5 euro sui pacchetti di sigarette arriva la proposta di legge shock
AIOM, Fondazione AIRC, Fondazione Veronesi e Fondazione AIOM lanciano una raccolta firme per introdurre un'accisa fissa su tutti i prodotti da fumo e reperire risorse per la sanità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tassa da 5 euro sui pacchetti di sigarette, arriva la proposta di legge shock - Una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il prezzo di ogni pacchetto di sigarette e degli altri prodotti da fumo, compresi quelli elettronici e a tabacco riscaldato. Lo riporta msn.com
Sigarette più care per salvare vite: parte la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti - Avanzata una proposta di legge d’iniziativa popolare per scoraggiare il fumo e finanziare il Servizio sanitario nazionale. ilsole24ore.com scrive
Se fumare costasse 5 euro in più? Parte la prima proposta di legge popolare contro il tabacco - L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), Fondazione ... Riporta repubblica.it