‘Supereroi per la vita’ la città unita aiuta i piccoli pazienti | Raccolti oltre 10mila euro
Gesti concreti che fanno la differenza. Nella mattina di mercoledì 5, presso la sede centrale di Bper Banca, sono stati presentati gli esiti di ‘Supereroi per la vita’, la raccolta fondi organizzata da Ferrara Cambia in collaborazione con Ail Ferrara, per sostenere i bambini malati di tumore del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
‘Supereroi per la vita’, la città unita aiuta i piccoli pazienti: "Raccolti oltre 10mila euro" - X Vai su X
I Santi non sono supereroi… Non vivono in un mondo lontano, né possiedono poteri straordinari. I Santi sono uomini e donne che hanno camminato nella vita come tutti, attraversando giorni di gioia e di dolore, di fatica e di speranza, di gesti semplici e di - facebook.com Vai su Facebook