‘Supereroi per la vita’ la città unita aiuta i piccoli pazienti | Raccolti oltre 10mila euro

Ferraratoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gesti concreti che fanno la differenza. Nella mattina di mercoledì 5, presso la sede centrale di Bper Banca, sono stati presentati gli esiti di ‘Supereroi per la vita’, la raccolta fondi organizzata da Ferrara Cambia in collaborazione con Ail Ferrara, per sostenere i bambini malati di tumore del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 8216supereroi Vita8217 Citt224 Unita