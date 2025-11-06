Il Friuli si prepara ad accogliere di nuovo le voci dell’Europa plurilingue. Dal 27 novembre al 6 dicembre 2025 torna infatti Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata che intreccia musica, letteratura, teatro e cinema in un dialogo tra culture e identità. Una rassegna che, da oltre un decennio, trasforma il territorio in un punto di incontro tra le molte lingue minoritarie del Vecchio Continente, dimostrando che la diversità linguistica non è solo un patrimonio da conservare, ma una forma viva, vitale e contemporanea di espressione artistica. Il cartellone del festival, organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, dei Comuni di Udine e Codroipo e della Fondazione Friuli, con la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati –, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa ospitata dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia alla quale hanno partecipato Eros Cisilino, presidente dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana; Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine; Giacomo Trevisan, vicesindaco del Comune di Codroipo; Alessio Velliscig, curatore artistico della sezione musicale di Suns Europe; Carlo Puppo, presidente della cooperativa Informazione Friulana. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Suns Europe: dal 27 novembre al 6 dicembre 2025