Il governo ora si ritrova in un pasticcio dove, un tempo, le opposizioni avrebbero creato le condizioni almeno di una crisi di governo con passaggio parlamentare delicato Doveva mettere il segreto di Stato e chiuderla lì. Perchè ci sono questioni su cui il governo non deve in alcun modo aprir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sul caso Almasri il governo ha commesso un solo errore: parlare troppo, doveva mettere il segreto di Stato e chiuderla lì