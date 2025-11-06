Sul caso Almasri il governo ha commesso un solo errore | parlare troppo doveva mettere il segreto di Stato e chiuderla lì

Ilgiornaleditalia.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ora si ritrova in un pasticcio dove, un tempo, le opposizioni avrebbero creato le condizioni almeno di una crisi di governo con passaggio parlamentare delicato Doveva mettere il segreto di Stato e chiuderla lì. Perchè ci sono questioni su cui il governo non deve in alcun modo aprir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sul caso almasri il governo ha commesso un solo errore parlare troppo doveva mettere il segreto di stato e chiuderla l236

© Ilgiornaleditalia.it - Sul caso Almasri il governo ha commesso un solo errore: parlare troppo, doveva mettere il segreto di Stato e chiuderla lì

Altre letture consigliate

Caso Almasri, Palazzo Chigi: “Quando è stato rimpatriato il governo sapeva del mandato libico” - Caso Almasri, Fonti Chigi: “Quando è stato rimpatriato il governo sapeva del mandato libico”. Si legge su corrierenazionale.it

caso almasri governo haAlmasri: le accuse della Libia, la posizione del governo italiano - Il generale libico già sfuggito alla custodia dell'Aia era ricercato da alcuni giorni dopo essere stato estromesso da ogni incarico pubblico. Secondo avvenire.it

caso almasri governo haCaso Almasri, governo nei guai: “Chiederò un risarcimento” - In seguito ad un caso di cronaca accaduto di recente, al governo verrà richiesto un importante risarcimento in denaro. Scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Governo Ha