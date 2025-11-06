Sudan paramilitari Rsf accettano tregua umanitaria proposta da mediatori
Cessate il fuoco umanitario in Sudan. La Rapid Support Force, il gruppo paramilitare in guerra con l’esercito regolare da oltre due anni, ha annunciato di aver accettato una tregua umanitaria proposta da un gruppo di mediatori guidato dagli Stati Uniti e noto anche come Quad. L’ok della RSF alla proposta arriva più di una settimana dopo che il gruppo ha conquistato la città di el-Fasher, sotto assedio da oltre 18 mesi, l’ultima roccaforte militare sudanese nella regione occidentale del Darfur. Un ufficiale militare sudanese ha detto all’Associated Press che l’esercito accetterà solo una tregua che preveda il ritiro dalle zone civili e la consegna delle armi da parte dell’Rsf. 🔗 Leggi su Lapresse.it
