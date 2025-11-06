Sudan da Italia e Bulgaria a Cina e Russia passando per Emirati Arabi Uniti | il traffico d' armi che sostiene atrocità in Darfur nonostante embargo Ue

Un’indagine recente ricostruisce il percorso del traffico d’armi verso il Sudan passando dalla Bulgaria ad Abu Dhabi, fino alla Libia e al Darfur. Possibile coinvolgimento dell’azienda Leonardo, già indagata per il suo sostegno al genocidio nella Striscia di Gaza e alla guerra in Ucraina. In. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, da Italia e Bulgaria, a Cina e Russia, passando per Emirati Arabi Uniti: il traffico d'armi che sostiene atrocità in Darfur nonostante embargo Ue

