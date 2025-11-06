Su Giovane del Verona il Napoli ed altre big della serie A

Forzazzurri.net | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’attaccante brasiliano molti club che lo vogliono già a gennaio. L’attaccante brasiliano del Verona Giovane Santana do Nascimento, autore finora di un ottimo inizio di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

su giovane del verona il napoli ed altre big della serie a

© Forzazzurri.net - Su Giovane del Verona il Napoli ed altre big della serie A

