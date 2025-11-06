Stranger Things 5 | David Harbour escluso dal tour promozionale? Cosa sta succedendo davvero
L'attore non sta prendendo parte al tour promozionale dell'ultima stagione della serie a causa delle recenti accuse di bullismo lanciate da Millie Bobby Brown sul set? Forse c'è dell'altro in ballo. Perché David Harbour non ha preso parte al tour promozionale dell'ultima stagione di Stranger Things di Netflix? Potrebbero essere emersi nuovi dettagli in merito. A quanto pare, Harbour non è mai stato confermato per le interviste, quindi in realtà non ha rinunciato a nessuna apparizione, ha riferito una fonte ben informata a E! News. Secondo Deadline, invece, l'attore è attualmente impegnato nelle riprese del nuovo film diretto da Courteney Cox, Evil Genius. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stranger Things nella bufera! Secondo quanto riportato da RadarOnline, Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour, interprete dello sceriffo Hopper e padre adottivo del suo personaggio, Undici, di episodi di bullismo e molestie risalenti al periodo p - facebook.com Vai su Facebook
i ragazzi insieme che guardano il trailer finale di Stranger Things ? ? - X Vai su X
Stranger Things 5: David Harbour escluso dal tour promozionale? Cosa sta succedendo davvero - L'attore non sta prendendo parte al tour promozionale dell'ultima stagione della serie a causa delle recenti accuse di bullismo lanciate da Millie Bobby Brown sul set? Da movieplayer.it
Stranger Things 5: le accuse di Millie Bobby Brown a David Harbour - Clima teso per l'ultima stagione: Millie Bobby Brown avrebbe accusato il co- Riporta skuola.net
Stranger Things nel caos prima del finale: Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di bullismo sul set - Un'indagine interna di Netflix avrebbe fatto luce su mesi di tensioni tra Millie Bobby Brown e David Harbour, proprio mentre si avvicina il gran finale di Stranger Things: ecco cosa sta succedendo. Lo riporta comingsoon.it