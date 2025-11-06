Stranger Things 5 | David Harbour escluso dal tour promozionale? Cosa sta succedendo davvero

L'attore non sta prendendo parte al tour promozionale dell'ultima stagione della serie a causa delle recenti accuse di bullismo lanciate da Millie Bobby Brown sul set? Forse c'è dell'altro in ballo. Perché David Harbour non ha preso parte al tour promozionale dell'ultima stagione di Stranger Things di Netflix? Potrebbero essere emersi nuovi dettagli in merito. A quanto pare, Harbour non è mai stato confermato per le interviste, quindi in realtà non ha rinunciato a nessuna apparizione, ha riferito una fonte ben informata a E! News. Secondo Deadline, invece, l'attore è attualmente impegnato nelle riprese del nuovo film diretto da Courteney Cox, Evil Genius. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

