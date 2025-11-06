Stop ai problemi di connessione | il colpevole del Wi-Fi instabile è questo elettrodomestico

La lentezza del Wi-Fi continua a rappresentare un problema comune per milioni di utenti, soprattutto in un’epoca in cui é fondamentale. Spesso, la causa viene attribuita a difetti nel router o disservizi dell’operatore di banda larga, ma recenti studi e segnalazioni mettono in luce un nemico insospettabile: alcuni elettrodomestici domestici che interferiscono con la connessione wireless. La maggior parte dei router attualmente in uso sfrutta la banda a 2,4 GHz per distribuire il segnale Wi-Fi, una frequenza molto popolare ma anche estremamente vulnerabile alle interferenze. Numerosi dispositivi quotidiani, come forni a microonde, altoparlanti bluetooth, telecamere wireless e altri apparecchi per la domotica, operano proprio su questa stessa frequenza, causando potenziali disturbi che si traducono in rallentamenti o interruzioni della connessione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

