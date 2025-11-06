Sterminò la famiglia la lettera di Del Grande | Evaso perché trattato peggio di un detenuto

Periodicodaily.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ri-socializzare e reinserire" ma che "in realtà sono recipiente di coloro che hanno problemi psichiatrici e che non hanno posto nelle Rems". Lo scrive in una lettera a Varese News . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sterminò la famiglia, la lettera di Del Grande: “Evaso perché trattato peggio di un detenuto” - (Adnkronos) – “Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ri- Si legge su sassarinotizie.com

stermin242 famiglia lettera grandeDel Grande invia una lettera: “Fuggito da casa-lavoro, peggio del carcere” - "Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ... msn.com scrive

Elia Del Grande evaso, il 49enne che sterminò la famiglia invia una lettera: “Vi spiego perché sono fuggito” - Elia Del Grande, il 49enne che nel 1998 sterminò la famiglia a Cadrezzate, ha inviato una lunga lettera in cui spiega i motivi della sua fuga ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stermin242 Famiglia Lettera Grande