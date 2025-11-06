Stava per accedere al tribunale per recarsi in udienza con un coltello lungo 16 cm | la scoperta

Napolitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente del commissariato di Torre Annunziata, in servizio di vigilanza presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha controllato un uomo che stava per accedere al tribunale.Il 58enne stava per recarsi in udienza, nella giornata di martedì, ed è stato trovato in possesso di un coltello della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

