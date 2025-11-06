Stati Uniti forse si cambia L’analisi di Polillo

Non solo New York, ma la Virginia e il New Jersey: i luoghi in cui si è manifestata la resilienza di uno spirito democratico che sembrava appassito. Non è certo la fine del trumpismo, ma un primo colpo all’immagine di colui che aveva cercato di trasformare la politica nell’onnipotenza. Ne seguiranno altri? Chi può dirlo. Resta comunque la grande massima di Mao Zedong secondo il quale la grande marcia, che aveva segnato in Cina il trionfo della rivoluzione, era iniziata con un piccolo passo. Altri, quindi, ne seguiranno? Non dovremmo attendere molto: le prossime elezioni di midterm daranno una prima significativa risposta. 🔗 Leggi su Formiche.net

