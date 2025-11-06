Stasera in tv va in onda l' ultima puntata della serie Noi del Rione Sanità con Carmine Recano nei panni Don Giuseppe realizza il suo sogno?

Dove la criminalità organizzata reclutava manovalanza disperata tra i giovani, un prete ha piantato semi di rinascita. Dove la camorra reclutava manovalanza disperata, Don Antonio Loffredo ha piantato i semi del riscatto, costruendo un modello di rinascita basato su cultura, arte e lavoro. Da qui nasce Noi del Rione Sanità. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 (e in contemporanea sulla piattaforma di RaiPlay, dove è anche possibile recuperare gli episodi già trasmessi), va in onda l’ultima puntata della serie tv diretta da Luca Miniero che ha raccontato questa straordinaria storia di trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stasera in tv va in onda l'ultima puntata della serie "Noi del Rione Sanità" con Carmine Recano nei panni. Don Giuseppe realizza il suo sogno?

