Stasera in tv va in onda l' ultima puntata della serie Noi del Rione Sanità con Carmine Recano nei panni Don Giuseppe realizza il suo sogno?

Amica.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove la criminalità organizzata reclutava manovalanza disperata tra i giovani, un prete ha piantato semi di rinascita. Dove la camorra reclutava manovalanza disperata, Don Antonio Loffredo ha piantato i semi del riscatto, costruendo un modello di rinascita basato su cultura, arte e lavoro. Da qui nasce Noi del Rione Sanità. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 (e in contemporanea sulla piattaforma di RaiPlay, dove è anche possibile recuperare gli episodi già trasmessi), va in onda l’ultima puntata della serie tv diretta da Luca Miniero che ha raccontato questa straordinaria storia di trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Amica.it

stasera in tv va in onda l ultima puntata della serie noi del rione sanit224 con carmine recano nei panni don giuseppe realizza il suo sogno

© Amica.it - Stasera in tv va in onda l'ultima puntata della serie "Noi del Rione Sanità" con Carmine Recano nei panni. Don Giuseppe realizza il suo sogno?

News recenti che potrebbero piacerti

stasera tv onda ultimaPerché il Grande Fratello non va in onda stasera e quando ci sarà la prossima puntata con Simona Ventura - Il reality condotto da Simona Ventura torna in tv il prossimo lunedì 10 novembre: cosa sarà trasmesso stasera ... Segnala fanpage.it

stasera tv onda ultimaNiente Grande Fratello stasera: perché salta, quando torna e chi vedremo al suo posto - Saltato il raddoppio settimanale per non raggiunti obiettivi di ascolti, stasera il Grande Fratello non va in onda. Lo riporta msn.com

stasera tv onda ultimaStasera in tv l’ultimo episodio del commissario Montalbano: la trama del gran finale con Luca Zingaretti - Dallo scorso settembre il commissario Montalbano ci ha fatto compagnia ogni martedì, ma stasera diremo addio all’appuntamento televisivo con le sue intriganti indagini. Scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Stasera Tv Onda Ultima