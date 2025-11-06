«La difesa è sempre legittima». La premier Giorgia Meloni non ha dubbi nel commentare la vicenda di un uomo che a Rovigo ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua e non è indagato in base alle nuove norme sulla legittima difesa. Alla presidente del Consiglio ha fatto immediatamente eco il vicepremier Matteo Salvini, rivedicando le norme volute dalla Lega sull'attenuazione dell’eccesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spara al ladro e lo ferisce: non è indagato. Meloni: "La difesa è sempre legittima"