Spara ai ladri in casa Meloni | La difesa è sempre legittima Per la Procura si stavaproteggendo e ha usato regolarmente l' arma

Ilgazzettino.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GRIGNANO POLESINE (ROVIGO) - «La difesa è sempre legittima». Con questa frase affidata ai social, la premier Giorgia Meloni ha trasformato il caso di Grignano Polesine, frazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

