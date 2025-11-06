GRIGNANO POLESINE (ROVIGO) - «La difesa è sempre legittima». Con questa frase affidata ai social, la premier Giorgia Meloni ha trasformato il caso di Grignano Polesine, frazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Spara ai ladri in casa, Meloni: «La difesa è sempre legittima». Per la Procura si stavaproteggendo e ha usato regolarmente l'arma