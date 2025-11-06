Spannaus | Mamdani populista in economia ma concreto Un problema per Trump

Roma, 6 novembre 2025 – Un sindaco progressista, che potrebbe dettare la linea politica a tutto il Partito Democratico. Andrew Spannaus ( foto ), editorialista e autore del podcast That’s America, in onda su Radio 24, spiega perché quella di Mamdani è una vittoria che deve rappresentare un allarme per Trump. Andrew Spannaus, qual è la sua prima lettura della vittoria di Zohran Mamdani? “Ha vinto perché si è concentrato sul costo della vita, sui problemi quotidiani delle persone. È stato molto bravo nella sua campagna e nella comunicazione, evitando di accettare un confronto sui temi per i quali i democratici sono stati più criticati negli ultimi anni, cioè quelli identitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

