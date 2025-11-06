Sorpresa Ferguson l’Irlanda lo convoca nonostante l’infortunio | i tifosi si interrogano

Ancora due impegni per la Roma prima di tirare nuovamente il fiato, in una terza pausa per le Nazionali che servirà a riordinare le idee prima dell’ennesimo tour de force tra campionato e coppe. In questi giorni Gasperini sta facendo gli scongiuri per quanto riguarda le liste dei ct per i prossimi impegni, sperando di non veder partire troppi elementi, e in questo senso arriva la prima brutta notizia: con grande sorpresa l’Irlanda ha convocato Evan Ferguson per le gare contro Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre), decisive per le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale. L’assenza del centravanti della Roma era data per scontata, visto l’infortunio subito nel match contro il Parma che lo terrà fuori questa sera sul campo dei Rangers ed anche domenica con l’Udinese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

