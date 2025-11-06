Sono io quel figlio | trovato dopo 67 anni l’erede del musicista Malcolm Simon

Non sapeva nulla di lui, né del suo nome né della sua storia. Ma un appello trasmesso in televisione ha cambiato per sempre la sua vita. Dopo quattro anni di ricerche, è stato finalmente identificato l’uomo di 67 anni che ha ereditato – senza saperlo – il patrimonio del padre, Malcolm Simon, musicista e dj originario della Guyana, morto di Covid nel 2020 in Svezia. Un figlio mai conosciuto. A cercarlo era stata Mona, la moglie di Simon, che poco prima della morte del marito aveva iniziato a ricostruire la sua storia personale. Malcolm, trasferitosi da giovane in Europa, aveva avuto una breve relazione a Londra con una ragazza triestina negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono io quel figlio”: trovato dopo 67 anni l’erede del musicista Malcolm Simon

