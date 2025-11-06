Sondrio | aumentate le indennità dei dipendenti comunali

Sondriotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incremento delle indennità già previste e creazione di nuove, concorsi già conclusi e da espletare e stanziamento di oltre cinquantamila euro, in un'ottica di valorizzazione dei dipendenti, 163 in totale, con 16 nuove assunzioni nel 2025 a fronte di 12 cessazioni. Questo l'impegno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

