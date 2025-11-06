Sinner abbracci e risate con Alcaraz a Torino E Carlos pensa… al golf
(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, abbracci e risate a Torino. Dopo il nuovo sorpasso del tennista italiano in testa al ranking, con Sinner che è tornato quindi numero uno dopo aver trionfato nel Masters 1000 di Parigi, i due rivali sono pronti per le Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al . L'articolo Sinner, abbracci e risate con Alcaraz a Torino. E Carlos pensa. al golf proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
UN MESSAGGIO DA JANNIK SINNER "Ciao a tutti, sono appena arrivato qua a Torino. Non vedevo l'ora! Quindi adesso piano piano ci rimettiamo sotto col lavoro e ci vediamo molto presto qua in campo di nuovo. Un abbraccio! Ciao, cià " FITPte - facebook.com Vai su Facebook
Sinner in versione mostro, Alcaraz si inchina al Re - Lo è stata nei conti finali, se vi va di credere che ognuno dei 71 minuti trascorsi giocando, ha dato a Sinner 84. tuttosport.com scrive
Sinner, quando può tornare numero 1 al mondo? Alcaraz non gioca, obiettivo più “facile”. Ecco come - Più delle statistiche, conta il ranking, con il numero 2 del mondo che ha la possibilità di tornare brevemente in vetta vincendo il titolo a Shanghai e nel successivo torneo Atp 500 a cui è iscritto a ... Secondo leggo.it
Sinner dice addio all’obiettivo numero 1? Il distacco da Alcaraz dopo il ritiro a Shanghai e la nuova classifica Atp - I crampi fermano Jannik Sinner, costringendo l’azzurro al ritiro nel match contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. Riporta ilfattoquotidiano.it