Siluro di Carlos Augusto | l’Inter batte il Kairat Almaty 2-1 Punteggio pieno in Champions

Milano, 5 novembre 2025 - Inter in testa a punteggio pieno nel girone di Champions League, anche se come differenza reti il due a uno al Kairat ha dato meno margine del previsto. Match non scintillante per i nerazzurri che hanno giocato spesso sotto ritmo al cospetto di una squadra coriacea, seppur povera tecnicamente, e che ha dato filo da torcere. Lautaro sul finire del primo tempo aveva tolto un po' di castagne dal fuoco, ma il pari di Arad a inizio ripresa ha rimesso un po' di apprensione a San Siro che poi ha gioito per il siluro di Carlos Augusto. Dodici punti per la squadra di Chivu che ora avrà in coppa le sfide più dure con un poker da paura contro Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

