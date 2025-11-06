Sicurezza | Zoffili Lega ' aumentare numero militari nelle città presentata risoluzione'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La presenza dei militari dell'esercito italiano nelle nostre strade, a supporto delle forze dell'ordine, è un presidio di sicurezza, un baluardo contro la criminalità e una garanzia di risultati concreti. Per questo motivo ho presentato, insieme ai colleghi Carrà e Cecchetti, una risoluzione in commissione Difesa. Dobbiamo aumentare il numero dei militari del contingente 'Strade Sicure' per rafforzare i presidi nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie, nei siti e luoghi sensibili". Così il capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera Eugenio Zoffili, vicepresidente dell'assemblea parlamentare Osce. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza: Zoffili (Lega), 'aumentare numero militari nelle città, presentata risoluzione'

