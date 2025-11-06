Sicilia Ars approva la Nadefr | scontro governo-M5s Trend positivo Dati farlocchi

Il parlamento siciliano L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Nadefr) con voto segreto, mentre il Movimento 5 Stelle denuncia “dati farlocchi” e chiede al presidente Schifani di rispondere in Aula sulle inchieste che coinvolgono il governo. Il documento, presentato dall’esecutivo guidato da Renato Schifani, ha ricevuto il via libera attraverso l’approvazione dell’Ordine del giorno alla Sala d’Ercole. Contestualmente, l’Assemblea ha approvato anche il disegno di legge sui debiti fuori bilancio con 21 voti favorevoli e 3 contrari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

